Ehliyeti olanlar dikkat! Yüksek tutarda cezası var! Son gün yaklaşıyor

2016 yılı öncesinde B sınıfı ehliyet almış olan sürücüler için uyarı geldi. Eski tip ehliyete sahip olan vatandaşlar için değişim süresi için geri sayım başladı. Ehliyetini değiştirmeyenler para cezası ile karşı karşıya kalabileceği iddia edildi.