Ehliyeti olanlar dikkat! Yüksek tutarda cezası var! Son gün yaklaşıyor
Milyonlarca ehliyet sahibi için yeni dönem başladı. Özellikle 1 Ocak 2016 tarihinden önce çıkartılan eski tip ehliyetler için süre daralıyor.
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2024 yılı sonuna kadar yapılmazsa 12 bin TL para cezası olduğu iddia edildi.
2016 yılı öncesinde B sınıfı ehliyet almış olan sürücüler için uyarı geldi. Eski tip ehliyete sahip olan vatandaşlar için değişim süresi için geri sayım başladı. Ehliyetini değiştirmeyenler para cezası ile karşı karşıya kalabileceği iddia edildi.
SÜRÜCÜLERİ ÜZECEK HABER!
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce çıkartılan eski tip ehliyetlerin değişimi için tanınan sürenin, 31 Aralık 2022’den itibaren 2 sene daha uzatıldığı ifade edilmişti.
2024 yılı için 145 TL vakıf payının da eklenmesiyle birlikte B sınıfı ehliyet 4 bin 90 TL olarak belirlendi.