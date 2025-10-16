Ekonomide gözler altında: Rekor üstüne rekor kırılıyor, işte güncel altın fiyatları
Altın piyasalarında yükseliş fırtınası dinmiyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi sinyalleriyle dolar değer kaybederken, gram altın 5 bin 707 TL, ons altın ise 4 bin 242 dolarla tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı.
Küresel piyasalarda altın, 16 Ekim Perşembe sabahında da yükseliş serisini sürdürerek üst üste dördüncü günde yeni rekorlar kırdı.
Gram altın, sabah saatlerinde 5 bin 707 TL’ye kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı saatlerde ons altın da 4 bin 242 dolar seviyesine çıkarak tarihi zirvesine yerleşti.
POWELL’IN MESAJLARI ALTIN FİYATLARINI UÇURDU
Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişte, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları etkili oldu.
Powell, istihdam piyasasında ciddi bir yavaşlama olduğunu belirterek bunun ABD ekonomisi için risk oluşturduğunu söyledi.
İşte 16 Ekim güncel altın fiyatları:
Gram Altın: Alış 5.696,58 TL – Satış 5.697,27 TL
Ons Altın: Alış 4.237,98 USD – Satış 4.238,56 USD
Çeyrek Altın: Alış 9.578,00 TL – Satış 9.665,00 TL
Yarım Altın: Alış 19.154,00 TL – Satış 19.328,00 TL
Tam Altın: Alış 37.439,24 TL – Satış 38.164,06 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 38.191,00 TL – Satış 38.480,00 TL
Ata Altın: Alış 38.609,22 TL – Satış 39.568,88 TL