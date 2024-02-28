Elektriğe yüzde 400 zam mı gelecek?

- Piyasada bir elektrik zammı söylentisi var ve bu bizlerin de duyum aldığımız bir konu. Fakat nihayetinde belirleyici kurum EPDK’dir. Ev elektrik fiyatları yaklaşık bir yıldır değişmedi. İğneden ipliğe her şeye zam geldiği bir ekonomide, elektrik fiyatlarına zam gelmemiş olması belirli bir zam birikmesinin oluştuğu şeklinde yorumlanabilir. Biz de bu konuyu böyle yorumluyoruz. Ancak şahsi kanaatime göre zam olursa seçimlerden sonra olacaktır.