Elektriğe yüzde 400 zam mı gelecek?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), uzun zamandır elektrik faturalarında artış yapmıyor. Ancak konutlarda kullanılan elektrik için gelecekte yüksek bir zamın kaçınılmaz olduğunu belirten uzmanlar, "Belirli bir zam birikimi oluştu. Zam kaçınılmaz olacak" uyarısında bulundu.
"Elektriğe yeni zam gelecek mi?" sorusu son günlerde yeniden gündem oldu. Özellikle mesken elektriğine uzun süredir zam yapılmaması bu tartışmaların ana nedenleri arasında yer aldı. Elektriğe ne kadar zam yapılacağı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirleniyor. Tasarruf uzmanı Çağada Kırım, elektriğe zam gelip gelmeyeceğini ve muhtemel zam oranını değerlendirdi.
Tasarruf uzmanı Çağada Kırım, elektriğe zam gelecek iddialarıyla ilgili öngörülerini paylaşarak “Elektriğe zam gelip gelmeyeceğine dair henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Ancak mesken elektriğine yüzde 400 zam gelmesi şaşırtmaz.” açıklamasında bulundu.
'ELEKTRİK FİYATI OLMASI GEREKENİN ALTINDA'
Yapılan araştırmalara göre, piyasadaki elektrik maliyeti yaklaşık 2,2 TL seviyesini görüyorken evlerde tüketilen elektriğin fiyatı düşük kademe 48 kuruş, yüksek kademe elektrik fiyatıysa 1,13 TL. Sanayi kuruluşları için ise bu durumun tam tersi gözleniyor, bir alçak gerilim sanayi abonesi 3,05 TL’den elektrik tüketiyor. Evlerde kullanılan elektriğin fiyatının olması gerekenin çok altında kaldığını belirten tasarruf uzmanı Çağada Kırım, çok yüksek sanayi elektrik fiyatlarına dikkati çekerek şunları söyledi:
- Piyasada bir elektrik zammı söylentisi var ve bu bizlerin de duyum aldığımız bir konu. Fakat nihayetinde belirleyici kurum EPDK’dir. Ev elektrik fiyatları yaklaşık bir yıldır değişmedi. İğneden ipliğe her şeye zam geldiği bir ekonomide, elektrik fiyatlarına zam gelmemiş olması belirli bir zam birikmesinin oluştuğu şeklinde yorumlanabilir. Biz de bu konuyu böyle yorumluyoruz. Ancak şahsi kanaatime göre zam olursa seçimlerden sonra olacaktır.