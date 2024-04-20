Elektrik faturası desteği alabilirsiniz! İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı o kişilere elektrik faturası desteği sunuyor. Bu fırsattan kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gelir düzeyi düşük aileler için devreye girdi. Bakanlık, elektrik faturası gibi temel ihtiyaçları karşılamak adına sosyal yardım sağlayacağını açıkladı. Böylelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, elektrik destek programı kapsamında dar gelirli ailelere yardım edecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'deki hanelere elektrik faturası için 260,19 TL'lik bir yardım sunacak. Ancak, bu yardımdan kimlerin yararlanabileceği ve hangi gereksinimlerin gerektiği konusunda belirli şartlar bulunuyor.
Fatura desteğinden yararlanabilecek kişiler arasında 65 yaş üstü muhtaçlar, zayıflar ve yetimlere bakım maaşı ödenmesi bulunuyor.
Yardım miktarları da hane halkının büyüklüğüne göre değişiyor. Hanede 1 ila 2 kişi yaşıyorsa aylık ödeme 130,09 TL, 5 veya daha fazla kişi yaşıyorsa ise aylık ödeme 260,19 TL olacak.