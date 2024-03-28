Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelip gelmeyecek mi sorusuna yanıt verdi.
Türkiye 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne kilitlendi. Seçim sonrasında zamların peş peşe gelmesi bekleniyordu. En büyük gider kalemleri arasında yer alan enerji fiyatlarıyla ilgili kritik bir açıklama geldi. Peki elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? İşte yanıtı.
ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nisan ayında elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını açıkladı.
BAKAN BAYRAKTAR'DAN ZAM AÇIKLAMASI
Uşak'ta konuşan Alparslan Bayraktar, "Dün akşam itibarıyla Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada "Göktepe" adını verdiğimiz bir sahada yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. İnşallah bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve bu bulduğumuz rezerve ilave bir rezerv buluruz.
Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz bu yönde olacak." ifadelerini kullandı.