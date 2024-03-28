Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelip gelmeyecek mi sorusuna yanıt verdi.

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Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan açıkladı - Resim: 1

Türkiye 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'ne kilitlendi. Seçim sonrasında zamların peş peşe gelmesi bekleniyordu. En büyük gider kalemleri arasında yer alan enerji fiyatlarıyla ilgili kritik bir açıklama geldi. Peki elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? İşte yanıtı.

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Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan açıkladı - Resim: 2

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nisan ayında elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını açıkladı.

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Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan açıkladı - Resim: 3

BAKAN BAYRAKTAR'DAN ZAM AÇIKLAMASI

Uşak'ta konuşan Alparslan Bayraktar, "Dün akşam itibarıyla Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada "Göktepe" adını verdiğimiz bir sahada yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. İnşallah bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve bu bulduğumuz rezerve ilave bir rezerv buluruz.

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Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan açıkladı - Resim: 4

Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz bu yönde olacak." ifadelerini kullandı.

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