Elinde altını olanlar dikkat! Altın fiyatlarında ezber bozan tahmin: Yıl sonunda... 6 Şubat 2024 altın fiyatları

Dünyanın en büyük bankalarından İsviçreli UBS' den altın ve gümüş için tahmin geldi. Dev bankası altın ve gümüşün 2024 yılında ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentisiyle daha da yükselmesini beklediklerini duyurdu.

Bankanın değerli metaller stratejisti Joni Teves, "Altının Fed'in gevşemesiyle yükselmesini bekliyoruz. Ayrıca bu, zayıflayan bir dolarla birlikte geliyor" değerlendirmesini yaparken, ons altın fiyatları tahmininin 2024 yıl sonuna kadar 2.200 dolar seviyelerinde olduğunu dile getirdi. Teves, "Çok fazla makro belirsizliğin ve jeopolitik risklerin olduğu bir ortamda yatırımcıların altına tahsisat yapmaya başlayacağını düşünüyoruz" dedi.

6 ŞUBAT 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.990,39

Gram altın satış: 1.990,76

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.349,00

Çeyrek altın satış: 3.457,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.699,00

Yarım altın satış: 6.830,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.356,00

Tam altın satış: 13.578,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.596,00

Cumhuriyet altını satış: 13.801,00

ATA ALTIN NE KADAR?