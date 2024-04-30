Elinde gram altını olan dikkat! Uzman isim "Zarar edersin" dedi
Atın fiyatları geçtiğimiz haftadan beri düşmeye devam ediyor. Altın için bu hafta önemli olacak. Elinde gram altını olup satmak isteyen yatırımcıya kritik uyarı geldi. 30 Nisan 2024 Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, cumhuriyet altını güncel fiyatları...
Jeopolitik risklere bağlı olarak altın fiyatlarında sert yükselişler oldu ancak risklerin ortadan kalması ile birlikte altın fiyatları geri çekildi. Gram altında rüzgar tersten esmeye başladı ve fiyatı düştü. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 494 TL, Çeyrek altın 4 bin 50 lira, Yarım altın 8 bin 126 TL, Tam altın 16 bin 78 TL'den güne başladı.
ALTINDA KRİTİK 48 SAAT
Ons altının ve dolar kurunun geri çekilmesinden kaynaklı gram altın sert düştü. Altın fiyatlarını etkileyecek önemli iki veri bekleniyor.
Önce 1 Mayıs 2024 tarihinde ABD Merkez Bankası FED faiz kararı, sonra 3 Mayıs 2024 ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi açıklanacak. Enflasyonist baskının devam etmesi ile 3 beklenen faiz indirimi ikiye düşerek piyasa ona göre fiyatlanmaya başladı.
Analistler, FED faiz kararının altını etkilemeyeceğini Cuma günü açıklanacak verinin altının üzerinde etkili olacağını öngörüyor.