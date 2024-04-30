Elinde gram altını olan dikkat! Uzman isim "Zarar edersin" dedi

Jeopolitik risklere bağlı olarak altın fiyatlarında sert yükselişler oldu ancak risklerin ortadan kalması ile birlikte altın fiyatları geri çekildi. Gram altında rüzgar tersten esmeye başladı ve fiyatı düştü. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 494 TL, Çeyrek altın 4 bin 50 lira, Yarım altın 8 bin 126 TL, Tam altın 16 bin 78 TL'den güne başladı.