Elon Musk'tan önemli Dogecoin açıklaması: Bundan sonra...

Araştırmalar, FTM Coin’de yatırımcıların %43’ünün karda olduğunu gösteriyor; bu oran diğer kripto paralarda çok daha yüksek. IOMAP analizi, FTM Coin’in 0,80 dolarlık güçlü destek seviyesi olduğunu ve 1 dolarlık hedefe ulaşmadan önce 0,85 ile 0,95 dolar arasında satış baskısı olabileceğini ortaya koyuyor.