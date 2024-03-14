Elon Musk'tan önemli Dogecoin açıklaması: Bundan sonra...
Kripto paralardaki hareketlilik sürüyor. Bitcoin rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, Ethereum ise yükseliş ivmesini koruyor. Grafiklerdeki zaman zaman dalgalanma gözlenirken Elon Musk'tan önemli Dogecoin açıklaması geldi. İşte 14 Mart Bitcoin ve Ehereum fiyatları...
Bitcoin‘in piyasa değeri 73.000 dolar seviyesini korurken, altcoin piyasasında çift haneli yükselişler dikkat çekiyor. Özellikle Fantom (FTM) Coin’de borsalardaki arzın azalması fiyat artışını tetikliyor ve yatırımcı iyimserliğini artırıyor.
Mart ayına girdiğimizde 655 milyon olan FTM Coin borsa arzı 643 milyona düştü. Bu daralma, FTM Coin’in fiyatını 0,50 dolardan 0,82 dolara yükseltti. Arzın düşmesi, yatırımcıların varlıklarını soğuk cüzdanlarda tutma eğilimini gösteriyor ve bu da fiyat artışına yol açıyor.
Araştırmalar, FTM Coin’de yatırımcıların %43’ünün karda olduğunu gösteriyor; bu oran diğer kripto paralarda çok daha yüksek. IOMAP analizi, FTM Coin’in 0,80 dolarlık güçlü destek seviyesi olduğunu ve 1 dolarlık hedefe ulaşmadan önce 0,85 ile 0,95 dolar arasında satış baskısı olabileceğini ortaya koyuyor.
BİTCOİN'DE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR
Bitcoin, 2023’te dip seviyelerden yükselerek eski zirveleri ziyaret etti ve Şubat’ta rekorunu tazeledi. Bugün, Bitcoin fiyatı %1.14 artışla 73.016 dolar seviyesinde işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi %20 azalarak 48.8 milyar dolara düştü.