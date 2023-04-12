Emekli Bayram İkramiyeleri ne zaman yatacak? Bakanlık açıkladı

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2 BİN TL’YE YÜKSELTİLDİ

Bakanlık tarafından çalışmaları yürütülen en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin ise 2 bin liraya çıkarılması düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştı. Buna göre EYT ile emekli olan vatandaşlar da dahil bu sene emekliler zamlı bayram ikramiyelerini Ramazan Bayramı’ndan önce alabilecekler.