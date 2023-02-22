Ancak şimdi de gözler Bayram ikramiyesine çevrildi. Milyonlarca SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi Ramazan ve Kurban Bayramı ile toplamda ne kadar bayram ikramiyesi alacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2023 Bayram ikramiyesine zam gelecek mi? emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?