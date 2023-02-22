Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Bayram ikramiyesi zammı bekleyen emeklilerin yüzünü güldüren bir iddia kulislerde yankılanıyor. O tarihte hesaplara geçecek ikramiye miktarı ne kadar? SSK, BAĞKUR, memur emeklisi hepsi zamlı alacak. İşte ayrıntılar...
Emekliler yeni yıla iyi haberler alarak başladı. Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla emekli maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 30 oldu. Buna ek olarak emeklileri heyecanlandıran başka gelişmeler de var. Milyonlarca emekli şimdi bayram ikramiyesi zammını bekliyor.
Nisan ayına rastlayan Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesine yapılacak olan zam konuşulmaya başlandı. Peki, bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek? Emekli ikramiyeleri ne kadar olacak?
Ramazan Bayramı'na doğru geri sayımın başlaması ile birlikte emeklilerin gündeminde bayram ikramiyesi ödemeleri var.2023 yılının ocak ayının gelmesi ile birlikte emekliler zamlı maaşlarını öğrenmişti. Emekliye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla %30 maaş artışı yapıldı.
Ancak şimdi de gözler Bayram ikramiyesine çevrildi. Milyonlarca SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi Ramazan ve Kurban Bayramı ile toplamda ne kadar bayram ikramiyesi alacağını öğrenmek istiyor. Peki, 2023 Bayram ikramiyesine zam gelecek mi? emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?