Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte 2025 zammı
Emeklilere bayram ikramiyesinde sona gelindi. Milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek ikramiyelerde yapılacak artışı merakla bekliyor.
2024 yılında 3 bin lira olarak ödenen ikramiye için bu yıl yüzde 33'lük bir artış bekleniyor. Yeni rakamın 4 bin lira olması öngörülüyor. Bugün, yapılacak açıklama ile bu miktarın netleşmesi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz haftalarda emekli bayram ikramiyeleri için artış sinyali vermişti.
Işıkhan, “Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da değerlendirmeler yapacağız,” açıklamasında bulunmuştu.
Emekli bayram ikramiyeleri, 2018 yılında ödenmeye başlanmıştı ve her yıl iki defa verilen bu ödemeler, 2024 yılı itibarıyla 3 bin lira olmuştu.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde artış beklediğini ifade etmişti.
Ergün, "Emekli maaşlarının alım gücü, çarşı ve pazardaki fiyat artışlarının gerisinde kaldı. Bu durumda bayram ikramiyeleri, emeklilerimize katkı sağlamalı ve artırılmalı," şeklinde açıklama yapmıştı.
Emekli bayram ikramiyesi için Meclis'te görüşmeler başladı. İHA'nın AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre, bayram ikramiyesinin Pazartesi günü Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
Yasal düzenlemeye gidilmesi durumunda, bayram ikramiyesinin bu yıl için 4 bin lira civarında olması öngörülüyor.
İkramiyede artış için yasal düzenleme gerekecek. Eğer Meclis’te anlaşma sağlanırsa, yeni düzenleme Meclis Başkanlığı’na sunulacak.
Mart ve Haziran aylarında ödenecek olan bayram ikramiyelerinin bu yıl da yükseltilmesi bekleniyor.