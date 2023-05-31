Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu geçtikten sonra vatandaşların gözü tekrar ekonomik gelişmelere çevrildi. .Ramazan Bayramı öncesi 2 bin TL seviyesine yükselen emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi yeniden artacak. İşte detaylar...
MART AYINDA BAŞVURU YAPAN EYT'Lİ 2 İKRAMİYE ALACAK
EYT'lilerin en çok merak ettiği konulardan birisi bayram ikramiyeleri oldu. Mart ayında emeklilik başvurusu yapan EYT'lilere Nisan ayında Ramazan bayramı ikramiyesi ödendi. Mart ayında başvuru yapan ve emekli maaşı yoğunluktan bağlanmayan EYT'liler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı ikramiyesini alacak. Herhangi bir hak kaybı olmayacak.
Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.
EMEKLİ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE MİLYONLARIN GELİRİ ARTACAK
Emekli zammı ile milyonların geliri artacak. EYT'liler de bir yandan maaşlarını alırken bir yandan da diğer emekliler gibi Temmuz zammı ve refah payından yararlanacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvuru yapan tüm EYT'lilerin emekli maaşı diğer tüm emekliler gibi artacak.
Yani Temmuz'da yapılacak 6 aylık enflasyon artışı ve refah payı artışı Haziran sonuna kadar başvurusunu tamamlamış tüm EYT'lilerin maaşlarına direkt yansımış olacak.
Bu tarihten itibaren başvurusunu yapanlar, yani Temmuz ve sonrasında başvurup Ağustos ve sonrasında maaşı hesaplananlar açısından da zam konusunda bir kayıp olmayacak. Onların aylık hesaplamalarına da Ocak ve Temmuz aylarında ortaya çıkan enflasyon ve yapılan artışlar katılacak.