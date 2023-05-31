Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

EMEKLİ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE MİLYONLARIN GELİRİ ARTACAK

Emekli zammı ile milyonların geliri artacak. EYT'liler de bir yandan maaşlarını alırken bir yandan da diğer emekliler gibi Temmuz zammı ve refah payından yararlanacak. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında başvuru yapan tüm EYT'lilerin emekli maaşı diğer tüm emekliler gibi artacak.