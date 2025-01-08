Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı nihayet açıklandı. 2025 yılı itibarıyla en düşük emekli aylığı, 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltiliyor. Peki, emekliler yeni zamlı maaşlarını hangi tarihte alacak?
En düşük emekli maaşı, 12 bin 500 liradan 14 bin 669 liraya yükseltildi.
Böylece en düşük aylığa da 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15,75'lik artış yapılmış oldu.
Emekli maaş artışıyla birlikte dul ve yetimlerin taban aylıkları da yeniden düzenlenecek. Zamlı maaşların hesaplara yatabilmesi için Meclis’te yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
ENFLASYON ZAMMI MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Emekli maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranına göre artırılıyor.
Bu zam oranı, doğrudan kök maaşlara ekleniyor.
Örneğin, kök maaşı 10 bin lira olan bir emekli, enflasyon zammıyla maaşını 11 bin 575 liraya çıkarıyor. Ancak, kök maaşı bu zamla birlikte bile belirlenen en düşük emekli aylığının altında kalıyorsa, maaşı 14 bin 469 liraya tamamlanıyor.
Hatırlanacağı üzere, en düşük emekli maaşı temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı.
OCAK AYINDA ZAMLI MAAŞ YATAR MI?
En düşük emekli aylığı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.
Söz konusu düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor.
En düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK
SSK emeklilerin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor.
Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri ayın 25-28'i arasında değişiyor.
DÜZENLEME YETİŞMEZSE NE OLACAK?
Yasal düzenleme gerektirdiği için bu ayın emekli maaşlarına yetişememe ihtimali de bulunuyor.
Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek, herhangi bir hak kaybı olmayacak.
DUL VE YETİM MAAŞLARI DA DEĞİŞİYOR
En düşük emekli maaşı ile birlikte dul ve yetim aylıklarında taban tutar da yükseldi.
Buna göre vefat eden bir kişinin çalışmayan eşini maaşın yüzde 75'i olan 10 bin 851 lira alacak.
Çalışan eş için dul maaşı yüzde 50'lik kısım olan 7 bin 234 liraya çıkacak.
Vefat eden kişinin çocuğuna ise yüzde 25'ine karşılık gelen 3 bin 617 lira ödenecek.