Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Örneğin, kök maaşı 10 bin lira olan bir emekli, enflasyon zammıyla maaşını 11 bin 575 liraya çıkarıyor. Ancak, kök maaşı bu zamla birlikte bile belirlenen en düşük emekli aylığının altında kalıyorsa, maaşı 14 bin 469 liraya tamamlanıyor.

Hatırlanacağı üzere, en düşük emekli maaşı temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı.