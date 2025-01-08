Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı nihayet açıklandı. 2025 yılı itibarıyla en düşük emekli aylığı, 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltiliyor. Peki, emekliler yeni zamlı maaşlarını hangi tarihte alacak?

Mert Sagit Mert Sagit
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Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - Resim: 1

En düşük emekli maaşı, 12 bin 500 liradan 14 bin 669 liraya yükseltildi.

Böylece en düşük aylığa da 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15,75'lik artış yapılmış oldu.

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Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - Resim: 2

Emekli maaş artışıyla birlikte dul ve yetimlerin taban aylıkları da yeniden düzenlenecek. Zamlı maaşların hesaplara yatabilmesi için Meclis’te yasal düzenleme yapılması gerekiyor. 

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Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - Resim: 3

ENFLASYON ZAMMI MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Emekli maaşları, her yıl ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranına göre artırılıyor.

Bu zam oranı, doğrudan kök maaşlara ekleniyor.

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Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - Resim: 4

Örneğin, kök maaşı 10 bin lira olan bir emekli, enflasyon zammıyla maaşını 11 bin 575 liraya çıkarıyor. Ancak, kök maaşı bu zamla birlikte bile belirlenen en düşük emekli aylığının altında kalıyorsa, maaşı 14 bin 469 liraya tamamlanıyor.

Hatırlanacağı üzere, en düşük emekli maaşı temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

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Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - Resim: 5

OCAK AYINDA ZAMLI MAAŞ YATAR MI?

En düşük emekli aylığı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

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Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - Resim: 6

Söz konusu düzenleme Meclis'te kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya giriyor.

En düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

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Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - Resim: 7

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK

SSK emeklilerin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor.

Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri ayın 25-28'i arasında değişiyor.

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Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - Resim: 8

DÜZENLEME YETİŞMEZSE NE OLACAK?

Yasal düzenleme gerektirdiği için bu ayın emekli maaşlarına yetişememe ihtimali de bulunuyor.

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Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - Resim: 9

Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek, herhangi bir hak kaybı olmayacak.

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Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - Resim: 10

DUL VE YETİM MAAŞLARI DA DEĞİŞİYOR

En düşük emekli maaşı ile birlikte dul ve yetim aylıklarında taban tutar da yükseldi.

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Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - Resim: 11

Buna göre vefat eden bir kişinin çalışmayan eşini maaşın yüzde 75'i olan 10 bin 851 lira alacak.

Çalışan eş için dul maaşı yüzde 50'lik kısım olan 7 bin 234 liraya çıkacak.

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Emekli maaş zamları belli oldu: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? - Resim: 12

Vefat eden kişinin çocuğuna ise yüzde 25'ine karşılık gelen 3 bin 617 lira ödenecek.

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