Emekli maaşı farkları yattı mı? Farklar en zaman hesaplara yatırılacak? Emekliler ek zam için gözü TBMM'ye çevirdi!
İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 5 ek zam verilmesine ilişkin teklifin bugün Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Sigorta kapsamı 4A, 4B ve 4C olan emeklilerin zamlı maaşları, tahsis numaralarına göre hesaplara ek zamsız olarak yatırılmaya başlandı. Ek zam ne zaman yatırılacak?
Emekli maaşlarına ek %5 zam yapılması Meclis'in gündemine gelmişti. Emekliler internette ek zamlar ne zaman yatırılacak sorusunun cevabını ararken yanıt uzmanlardan geldi.
TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini görüşecek.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI HESABA NE ZAMAN YATACAK?
2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazetede yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, BAĞ-KUR emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren yüzde 37,57 oranındaki zamlı maaşlarını almaya başlayacak.
Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.
17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.