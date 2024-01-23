Emekli maaşı farkları yattı mı? Farklar en zaman hesaplara yatırılacak? Emekliler ek zam için gözü TBMM'ye çevirdi!

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini görüşecek.