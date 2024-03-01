Emekli maaşını taşıyanlara 15000 lira promosyon

Herhangi bir bankaya, "Maaşımı 3 yıl sizden alacağım" taahhüdünü vererek promosyondan yararlanan emekliler, bu hakla birlikte cazip teklifler ortaya çıktığı zaman bunlardan rahatlıkla yararlanabiliyor. Ama bunun için de öncelikle işlemlere başlamadan emeklinin yapması gereken tek şey taahhüt verdiği bankaya promosyon iadesini tamamlamak.