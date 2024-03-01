Emekli maaşını taşıyanlara 15000 lira promosyon
Emekli banka promosyonları yeni dönemde 15.000 TL'ye kadar yükselirken, Mart ayı itibariyle bu miktarlarda artış bekleniyor. Mevcut bankalarından ayrılmayı düşünenlerin cayma bedeli detaylarını öğrenmek istedikleri biliniyor. İşte, 2024 emekli promosyon cayma bedeli...
Türkiye'deki bankalar, emekli promosyon işlemleri için 3 yıl taahhüt istemektedir. Ancak mevcut bankalarını değiştirmeyi düşünen emekliler, "3 yıl dolmadan emekli maaşı taşıma cayma bedeli" hakkında detayları öğrenmek istemektedir.
Emeklilere son yapılan zamlarla birlikte bu oran yüzde 49.25'i bulurken Mart ayından itibaren promosyon yarışına girecek olan bankalar vatandaşlarca yakın takibe alınıyor. Promosyon dönemlerinde bankalar tarafından yapılan yüksek teklifler cayma hakkı bedeli sayesinde emekliler istedikleri zaman bu fırsatı değerlendirerek başka bir bankaya anında geçiş yapabiliyor.
Herhangi bir bankaya, "Maaşımı 3 yıl sizden alacağım" taahhüdünü vererek promosyondan yararlanan emekliler, bu hakla birlikte cazip teklifler ortaya çıktığı zaman bunlardan rahatlıkla yararlanabiliyor. Ama bunun için de öncelikle işlemlere başlamadan emeklinin yapması gereken tek şey taahhüt verdiği bankaya promosyon iadesini tamamlamak.
Örneğin bir emeklinin A bankasından 3 yıllık dönem için 375 lira ödeme aldığı farz edildiğinde 3 gün sonra B bankasının 450 lira teklif ettiğini varsayarsak; Emekli A bankasına 375 lira cayma bedeli ödeyerek bunu iade edecek ve böylelikle de B bankasına maaşını taşıyabilecek.