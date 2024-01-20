Emekli maaşının farkları ne zaman hesaba yatacak? Ek zam ne zaman verilecek? Zamlı maaşın ödenme tarihi belli oldu!

Emekli maaşlarına 2024 yılında enflasyona göre zam yapıldı ancak memur ve işçi emeklileri arasında uygulanan zam farkı nedeniyle en son Kabine Toplantısından ek zam haberi çıkması bekleniyordu. Beklenen haber geldi; SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %5 ek zam yapılacağı duyuruldu. Peki zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? Maaş zammı farkı ne zaman ödenecek?