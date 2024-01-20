Emekli maaşının farkları ne zaman hesaba yatacak? Ek zam ne zaman verilecek? Zamlı maaşın ödenme tarihi belli oldu!
Emekli maaşlarındaki zam farkı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının da gündemindeydi. 2024 yılında SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılan zam farkının ödeneceği tarih belli oldu. Maaşlar hesaplara ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ne zaman alınabilecek?
Emekli maaşlarına 2024 yılında enflasyona göre zam yapıldı ancak memur ve işçi emeklileri arasında uygulanan zam farkı nedeniyle en son Kabine Toplantısından ek zam haberi çıkması bekleniyordu. Beklenen haber geldi; SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %5 ek zam yapılacağı duyuruldu. Peki zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? Maaş zammı farkı ne zaman ödenecek?
"Emekli maaş zammı farkı ne zaman hesaplara yatacak" sorusu internette en çok merak edilen sorulardan biridir. Yüzbinlerce emeklinin cevabını almak için internette bu sorunun cevabını aramaya devam ediyor.
2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazetede yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, BAĞ-KUR emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren zamlı maaşlarını almaya başlayacak.
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.
17-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.