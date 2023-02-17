Emekli maaşları için karar verildi
Şubat ayında emeklilere maaşları erken ödeneceği geçtiğimiz hafta duyuruldu. Maaşlar hakkında takvim oluşturuldu ve bugün de ödeme yapılacağı bildirildi.
Emekliler için ödeme takvimi belli olduğu belirtilerek Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı deprem akabinde gerek deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması adına gerek yardımların yapılabilmesi adına maaş erken ödeme kararı alındı. Peki emekli maaşları hangi tarihlerde ödenecek? İşte detaylar....
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen yıkıcı deprem, on binlerce kayba sebep olurken, kurtulanların da yaşam koşullarına destek olma amaçlı yardım çalışmaların devam ettiği belirtilerek Çalışma Bakanlığı'nın verdiği karar çerçevesinde emekli maaşları erken ödenecek.
ÖDEME TARİHLERİ
Çalışma Bakanlığı tarafından alınana karar kapsamında İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı bildirildi.
4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödeneceği belirtilerek Bağ Kur aylıkları için 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta, 27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat’ta ödeneceği bildirildi.
.
SSK aylıklarından; 17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat’ta, 21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat’ta, 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta ödeneceği bildirildi.
KAYNAK: Kamugundemi.com