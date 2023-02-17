Emekli maaşları için karar verildi

ÖDEME TARİHLERİ

Çalışma Bakanlığı tarafından alınana karar kapsamında İşçi emeklisi maaşları 14-16 Şubat, Bağ-Kur emekli maaşları da 16-17 Şubat tarihleri arasında hesaplara yatırılacağı bildirildi.

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25-28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödeneceği belirtilerek Bağ Kur aylıkları için 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat’ta, 27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat’ta ödeneceği bildirildi.

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