Emekli Maaşları Kaç TL Oldu? 6 Aylık Enflasyon Farkı Açıklandı! Emekli ve Memur Maaşları Kaç TL Oldu?
Asgari ücrete gelen zammın ardından gözler emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olacak? Enflasyon farkının açıklanmasıyla emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?
TÜİK verilerine göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık zam oranı yüzde 33,65 olurken, çalışan ve emekli memurlar ise 5 aylık verilere göre, toplu sözleşme zammının üzerine, en az yüzde 26’lık zamma hak kazandı.
Memur ve emeklilerin kesin zammı, bugün enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ve 2023’ün ikinci 6 ayına ilişkin TÜFE oranlarının netleşmesiyle belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.55, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLDU?
2023 yılı Temmuz ayında 31 bin 763 TL alan 7’ye 1 kademesindeki bir araştırma görevlisinin maaşı yüzde 49.25 oranında artışla 47.406,27 TL oldu.
1’e 4 kademesindeki uzman doktorun maaşı 54 bin 959 TL’den 82.026,30 TL’ye çıkacak.
1’e 4 kademesindeki bir mühendis 2023 yılı Temmuz ayında 33 bin 122 TL alıyorken, 49.434,58 TL maaş alacaklar.
Ara dönemde 31 bin 562 TL alan 1’e 4 kademesindeki bir avukatın maaşı, 47.106,28 TL alacak.
1’e 4 derecesindeki bir genel müdürün maaşı Temmuz ayında 53 bin 560 TL seviyesindeyken, 79.938,3 TL alacak.
Temmuz ayında 32 bin 451 TL maaş alan lisans mezunu şube müdürünün maaşı, 48.433,11 TL olacak.