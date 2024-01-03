Emekli Maaşları Kaç TL Oldu? 6 Aylık Enflasyon Farkı Açıklandı! Emekli ve Memur Maaşları Kaç TL Oldu?

TÜİK verilerine göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık zam oranı yüzde 33,65 olurken, çalışan ve emekli memurlar ise 5 aylık verilere göre, toplu sözleşme zammının üzerine, en az yüzde 26’lık zamma hak kazandı.