Emekli maaşları tehlikede! SGK’dan binlerce kişiye kritik uyarı, tebligatlar gönderiliyor
SGK, usulsüz emeklilik işlemleri için harekete geçti. Sahte sigortalılık ve eksik primle emekli olanlara maaş kesintisi tebligatları gönderilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yılın ilk aylarında başlattığı geniş çaplı denetimlerin ilk aşamasını tamamladı. Yapılan incelemelerde, son 5 yıla ait prim ödemeleri ve sigortalılık işlemleri detaylı biçimde incelendi.
Denetimlerde usulsüzlük şüphesi tespit edilen binlerce emekli için kritik bir süreç başlatıldı.
Ekonomim'e göre, SGK, sahte sigortalılık ve eksik primle emeklilik gibi usulsüz işlemler yaptığı belirlenen kişilere resmi tebligat göndermeye hazırlanıyor.
Ağustos ayı itibarıyla maaşı kesilecek kişilere yapılacak bildirimlerde, kesintinin gerekçelerine ve varsa itiraz sürecine dair detaylı bilgi yer alacak.
MAAŞLAR DURDURULUYOR, TÜM ÖDEMELER FAİZİYLE GERİ İSTENİYOR
Yapılan denetimlerde, usulsüz yollarla emeklilik hakkı kazandığı belirlenen kişilerin maaşlarının iptali yönünde işlem başlatıldı. SGK, bu kişilerin emekli maaşlarını durdurdu ve yersiz alınan tüm ödemelerin yasal faiziyle birlikte geri isteneceğini duyurdu.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, “SGK mevzuatına göre, usulsüz emeklilikle alınan maaşların tamamı yasal faiziyle birlikte iade edilmek zorunda” denildi.
3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YAZILI SAVUNMA ŞART
Şüpheli durumda olan emeklilerden, bağlı bulundukları SGK bölge müdürlüklerine üç iş günü içinde yazılı savunma vermeleri isteniyor. Belirtilen süre içinde savunma sunulmadığı takdirde, Kurumun doğrudan işlem yapma yetkisi bulunuyor.
SGK, yalnızca usulsüzlük işlemi kesinleşen dosyalar için yazılı tebligat gönderiyor. Hakkında kesinleşmiş bir karar bulunmayan ve maaşı henüz kesilmeyen emeklilere ise bu aşamada herhangi bir tebligat yapılmayacak.
SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, geri ödeme yapılmaması halinde idari para cezalarının yanı sıra hapis cezasına kadar uzanan yargı süreçleri de devreye girebilecek. Ancak vatandaşların, tebligat sonrası itiraz ederek yargı yoluna başvurma hakları bulunuyor.