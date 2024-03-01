Emekli maaşlarına artış yok! Emekliler bu duruma ne diyor?

Yerel seçime sayılı günler kala emekliler zam beklentisi içinde. Ancak cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin maaş artışının bütçeye yük oluşturduğunu söyledi.

"Valla o yaşadığını yaşıyor. bizde zar zor geçiniyoruz. Sadece Allah'tan bir kira vermiyoruz. Zar zor geçiniyoruz çocukların yardımııyla. 10 bin lira kimin neyine yetiyor. Ona yetiyor mu ki bize yetsin? Allah aşkına."

2024 yılı için emekli yılı olacak denmişti. Ancak emekliler bu yılın emeklinin ölüm yıl dönümü olduğunu söylüyor.