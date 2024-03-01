Emekli maaşlarına artış yok! Emekliler bu duruma ne diyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilerin aylıklarında artış yapılmayacağını açıkladı. Erdoğan "Türkiye'nin yatırım bütçesini emekliye aktarsak bile yetmiyor" dedi. Oysa AK Parti 2024'ü emekli yılı ilan etmişti. Peki emekliler ne diyor?
Yerel seçime sayılı günler kala emekliler zam beklentisi içinde. Ancak cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin maaş artışının bütçeye yük oluşturduğunu söyledi.
"Valla o yaşadığını yaşıyor. bizde zar zor geçiniyoruz. Sadece Allah'tan bir kira vermiyoruz. Zar zor geçiniyoruz çocukların yardımııyla. 10 bin lira kimin neyine yetiyor. Ona yetiyor mu ki bize yetsin? Allah aşkına."
2024 yılı için emekli yılı olacak denmişti. Ancak emekliler bu yılın emeklinin ölüm yıl dönümü olduğunu söylüyor.
"Emekliler artık mezarda demektir şimdiye kadar çalıştık çalıştık alnımızın teriyle bütün sigortalar her şeyi ödedik. Ama şu anda çok mağdur durumdayız. Artık emeklileri mezara koydular yani ölmeden mezara koydular."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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