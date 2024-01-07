Emekli Maaşlarına Ek Zam! Gözler O Tarihte...
Kan ağlayan emekliler maaşlarına yapılacak zammı beklerken günden güne enflasyonun altında daha da eziliyor. Gözler ise Meclis'e gelecek yasal düzenlemede. 7 bin 500 TL ile 'yaşamaya' çalışan emekilere ek zammın oranı merak ediliyor. Peki yapılacak zamla en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
Fahiş konut kiraları, gıda enflasyonu ve üstüne üstlük kışın bastırmasıyla yakıt giderleri...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri hayat pahalılığıyla kıyasıya mücadele ederken, maaşlarına yapılacak zam oranını bekliyor.
Kimi emeklinin evine et giremezken, en düşük maaş olan 7 bin 500 TL bir konut kirasını bile karşılamıyor.
Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte ortaya çıkan tablo ise emekliyi memnun etmekten uzak.
Bağkur ve SSK emeklileri 2024 yılının ocak ayından itibaren refah payı ve seyyanen ödemeler gibi ilave zamlar haricinde yüzde 37,57 oranında enflasyon farkı alacak.
Ancak ülke şartları göz önünde bulundurulduğunda söz konusu enflasyon farkı emekliler açısından gerçekçi görünmüyor.
Durum böyleyken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesi için alternatifli bir çalışma yaptı. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.