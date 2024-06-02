Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Uzman isim rakam verdi
Temmuz ayında yapılması beklenen maaş zammı, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bir konu oldu. SGK Uzmanı İsmail Sevinç, net rakamlar vererek emekli maaşlarına yapılacak zammı duyurdu. İşte emekli maaşlarına yapılacak olan zam...
Editör: Mert Sagit
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Ocak ayında emeklinin maaşına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Fakat maaş zammı 6 bin 700 TL ve altında kök aylığı alan emeklilere etki etmedi. Bu sebeple en düşük emekli maaşı 10 bin TL’de kalmayı sürdürdü.
Emekliler ise yeni bir umut olarak 19 bin TL açlık sınırının altında kalan maaşlarına Temmuz ayında yapılacak olan zammın yolunu gözlüyor. 4 aylık enflasyon farkına göre yüzde 18,72 zam emekliye kesinleşti.
EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?
Son 2 aylık verinin de eklenmesi ile emeklinin maaşı belli olacak. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininde ise 6 aylık veride yüzde 25 çıkması tahmin ediliyor.
Hayat pahalılığının bu derecede zorladığı zamanda yüzde 25 emekliye merhem olmaktan öteye gidemeyecek.