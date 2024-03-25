Emekli maaşlarına seyyanen zam gelecek mi? Beklenen açıklama geldi
Milyonlarca emekli seyyanen zam beklerken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler son noktayı koydu. Meclis'in ara tatilde olduğuna dikkat çeken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler '5-10 bin liralık çalışmamız yok' dedi.
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SSK, Bağ-Kur emeklileri için seçime sayılı günler kala seyyanen zam yapılacağı gündeme gelmişti. Milyonlarca emekli zammın ne zaman açıklanacağını merak ederken emekli için kötü haber geldi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekliye seyyanen zam tartışmalarına son noktayı koydu. Güler, katıldığı bir televizyon programında, emekli zammına ilişkin herhangi bir çalışmaları olmadığını söyledi.
Meclis'in ara tatilde olduğunu belirten Güler, "Bizim biraz bu tür sözleri söylerken insanlarımızı da üzmeyecek, hayal kırıklığına uğratmayacak bir ciddiyeti sergilememiz lazım" dedi.
'5-10 BİN LİRALIK ÇALIŞMAMIZ YOK'
Güler, şunları söyledi:
Bakanlığımızın bundan sonraki dönemler için Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceği herhangi bir çalışma gelirse biz de haberdar olacağız.