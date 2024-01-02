Emekli Maaşlarına Zam Geldi Mi? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL Oldu? 2024 Emekli Maaşı Zam Tahminleri
Asgari ücrete yapılan zam sonrasında emekli maaşlarına zam beklentileri konuşulmaya başlandı. Emekli zammı için enflasyon oranları gözlenmeye başladı. Emekli maaşına kaç TL zam gelecek? SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak 2024? En düşük emekli maaşı kaç TL yapılacak?
Emekli maaşlarına yapılacak zam için geri sayım başladı. Enflasyon oranlarına göre belirlenecek olan emekli maaşları her yıl ocak ve temmuz ayında zam alıyor. Şimdi emekli maaşı zamlarına dair tahminler toplanmaya başlandı.
2024 YILINDA EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, emekli zammı hakkında şu açıklamaları yaptı; "Yüzde 38’lik yıl sonu enflasyonu 2023’ün 2’nci yılında direkt SSK ve Bağkur’lunun alacağı zam oranıdır. Rakamsal ifade etmek gerekirse 7500 TL olan en düşük maaş yüzde 38 oranında enflasyon farkı verildiğinde 10 bin 350 TL’ye çıkacak."
Emekli maaşı alan milyonlarca kişi maaşlara uygulanacak zam oranlarının kaç TL olacağını ve bu maaşların yeterli olup olmayacağını merak ediyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "Burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşükten başlayarak yukarıya doğru bir iyileştirme yapılacağının sinyalini verdi. En düşük emekli maaşı ile ilgili 7500 TL taban aylık uygulandığı taktirde bu rakamın 10 bin TL’nin aşağısına düşmeyeceğini şimdiden söylemek mümkündür."