Emekli Maaşlarına Zam Geldi Mi? En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL Oldu? 2024 Emekli Maaşı Zam Tahminleri

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?



Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "Burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşükten başlayarak yukarıya doğru bir iyileştirme yapılacağının sinyalini verdi. En düşük emekli maaşı ile ilgili 7500 TL taban aylık uygulandığı taktirde bu rakamın 10 bin TL’nin aşağısına düşmeyeceğini şimdiden söylemek mümkündür."