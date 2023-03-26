Emekli maaşlarında detaylar belli oldu
Emeklilerde taban maaş 7500 TL'ye çıkartıldı. Bayram ikramiyesi ise 2.000 TL oldu. Peki 7500 TL nasıl hesaplanacak? Kimlere 2000 TL zam yapılacak? İkramiyeler hangi hesaba yatırılacak? EYT'liler de faydalanacak mı? Temmuz zammı nasıl yapılacak? İşte tüm soruların cevapları…
En düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkarıldı. Bayram ikramiyesi de yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödenecek. Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e geldi. Hafta içinde Genel Kurul'da oylanıp yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.
Önümüzdeki hafta milyonlarca emekli ve EYT'liyi ilgilendiren çok önemli iki düzenleme TBMM gündemine gelecek. Torba yasa ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekliler için taban maaş ve ikramiye artışları yürürlüğe girmiş olacak. Buna göre en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarken emeklilerin yıllık ikramiye miktarı da 2.200 liradan 4 bin TL'ye yükselmiş olacak.
Yeni taban maaşlar ağırlıklı olarak SSK ev Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor. Memur emeklilerinde en düşük maaş 7.500 TL'nin üzerinde olduğu için orada değişiklik beklenmiyor.
Ancak 7.500 TL'nin altındaki tüm maaşlar yasa çıktıktan sonraki ödeme döneminde, bu rakama tamamlanacak. Örneğin şu anda 5.500 TL taban maaş alanların hesabına artık 7.500 TL yatırılacak.