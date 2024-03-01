Emekli maaşlarıyla ilgili konuşulan rakam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması olasılığı tartışılmaktadır. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seyyanen zamma ilişkin tahminlerini paylaştı. Ancak, emekliye seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmamıştır.
Kamuoyunda emekli maaşlarına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün, uzun zamandır gündemde olan emekli aylıklarıyla ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, emekli maaşlarına yönelik dikkatler arttı.
"İLAVE GİDERİ KARŞILAYABİLİRİZ"
Maaşların artması için çaba harcadıklarını söyleyen Erdoğan, muhalefetten gelen 7 bin veya 10 bin liralık seyyanen zam açıklamalarına, ''Devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz'' sözleriyle tepki gösterdi.
Hayat pahalılığıyla da mücadele edildiğini kaydeden Erdoğan, en çok etkilenen kesimlerin başında emeklilerin bulunduğunu söyledi.
Erdoğan, "Her ne kadar emekli maaşlarını bizden önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek seviyelere çıkarmış olsak da gönlümüz vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor" ifadesini kullandı.
"En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil" ifadelerini kullanan Erdoğan şunları kaydetti: