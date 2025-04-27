Emekli promosyon yarışında rekabet kızıştı: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?
Bankalar, 2025 Nisan ayında emeklilere rekor düzeyde promosyonlar sunuyor. 27.000 TL'ye varan ödemeler dikkat çekerken, emekliler en avantajlı teklifi almak için kampanyaları yakından takip ediyor.
2025 Nisan itibarıyla Türkiye’deki bankalar, emekli maaş promosyonları konusunda kıyasıya rekabet ediyor.
Emekli maaşını 3 yıl süreyle aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere, maaş tutarına göre değişen miktarlarda nakit promosyon ödemeleri yapılıyor. Bazı bankalar ek avantajlar sunarak emeklilere ekstra kazanç sağlıyor.
İşte Ekonomim'e göre, 2025 Nisan ayı bankaların emekli promosyon kampanyaları ve tüm detaylar...
İŞ BANKASI
İş Bankası, maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon fırsatları sunuyor:
0-9.999 TL maaş alanlara: 5.000 TL
10.000-14.999 TL maaş alanlara: 8.000 TL
15.000-19.999 TL maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
HALKBANK
Halkbank maaşını 3 yıl boyunca bu bankalardan alma taahhüdü veren SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre değişen tutarlarda nakit promosyon avantajı sunuyor. Buna göre;
10.000 TL’ye kadar olan emeklilere: 6.250 TL,
10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlara: 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.
QNB FİNANSBANK
15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik fırsatı sunuyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine toplamda 27.000 TL'ye varan ödeme fırsatı sunuyor. Bankanın kampanyası kapsamında;
Maaşını VakıfBank’a taşıyan emekliler, 12.000 TL’ye varan nakit promosyon alabiliyor.
Buna ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak alışverişlerde aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda toplam 15.000 TL'ye varan ek nakit ödeme fırsatı da sağlanıyor.
Promosyon tutarları emekli maaş aralığına göre değişiyor:
10.000 TL’ye kadar olanlar için 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL arası için 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL arası için 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri için 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ödeme yapılıyor.
ING
ING Türkiye, emekli maaşını bankaya taşıyanlara koşulsuz olarak 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Maaş aralığına göre belirlenen ödemeler şöyle:
10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,
10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,
15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alanlara 12.500 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL nakit promosyon veriliyor.
Üstelik ING'nin kampanyasında ek şart aranmıyor; sadece maaş taşıma işlemiyle bu tutarlara hak kazanılabiliyor.
ŞEKERBANK
Şekerbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sağlıyor. Promosyon ödemeleri maaş tutarına göre şöyle belirlendi:
0 - 9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
TEB
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşını bankaya taşıyıp 36 ay boyunca alma taahhüdü veren müşterilerine 21.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor.
Banka açıklamasına göre, bu tutar; 12.000 TL'ye kadar ana promosyon ve 9.000 TL'ye kadar ek promosyon ödemelerinden oluşuyor.
DENİZBANK
DenizBank da emeklilere maaş aralıklarına göre sabit promosyon teklifleri sunuyor. Buna göre;
0 - 9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.