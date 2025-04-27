Emekli promosyon yarışında rekabet kızıştı: En yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Buna ek olarak, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak alışverişlerde aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda toplam 15.000 TL'ye varan ek nakit ödeme fırsatı da sağlanıyor.

Promosyon tutarları emekli maaş aralığına göre değişiyor:

10.000 TL’ye kadar olanlar için 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL – 15.000 TL arası için 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL arası için 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri için 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ödeme yapılıyor.