Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar: Ağustos ayında hangi banka ne kadar veriyor?

2025 Ağustos ayında bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 25.000 TL’ye varan promosyon ödemeleri ve ek avantajlar sunuyor. Bazı kurumlar yalnızca nakit destek sağlarken, bazıları alışveriş avantajları ve indirimlerle dikkat çekiyor.

Emekliler, yüksek ödeme yapan bankaları yakından takip ederken, 2025 Ağustos ayında promosyon yarışı hız kesmeden sürüyor. 

Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere hem nakit ödeme hem de ek fırsatlar sunarak öne çıkıyor. Bazı kurumlar, maaş tutarı ve ek koşullara bağlı olarak 25.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.

İşte Sabah Gazetesi’ne göre, banka banka güncel promosyon tutarları…

DenizBank

Emeklilere 20.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!

QNB

15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü

Yapı Kredi

1 Mart 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

VakıfBank

Maaşını VakıfBank’a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL’ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL’ye, 10 ayda 15.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı.

Halkbank

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon imkanı.

İş Bankası

SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 14.000 TL’ye Varan Promosyon

Garanti BBVA

Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!

Akbank

SGK emekli maaşını taşıyana 17.500 TL’ye varan ödül fırsatı. 15.000 TL’ye varan promosyona ek 2.500 TL chip-para

ING

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 25.000 TL’ye varan nakit promosyon.

TEB

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 

