Emekli promosyonları için önemli uyarı: "Eğer bunları yaptıysanız hemen..."
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler de promosyon ödemelerine daha da önem vermeye başladı. Uzman uyardı: Dikkat promosyon alamayabilirsiniz! Eğer bunları yaptıysanız hemen bankaya koşun...
Emeklilerin promosyonuna göz dikildi. Uzman isimden önemli uyarı geldi. Bunu yapan emeklilerin hemen bankaya koşarak ihbarda bulunması gerekiyor.
EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN UYARI
Emekli promosyonlarının güncellenmesiyle birlikte bankalar promosyon tutarlarını yukarı çekti. Özellikle bazı özel bankaların verdiği promosyon neredeyse 20 bin TL’ye yükseldi.
Promosyonlarda ki artış dolandırıcıların radarına takıldı. Dolandırıcılar bu sefer emeklilerin banka promosyonlarına göz dikmeye başladı. Banka çalışanı gibi arayan dolandırıcılar, emeklilerin banka hesap bilgilerine ulaşmaya çalışarak usulsüzlük yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Banka promosyonlarının neredeyse 20 bin lira kadar çıkması dolandırıcıların hedefi olmasına neden oldu.