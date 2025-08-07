Emekli promosyonu nasıl ikiye katlanır? Kimler yararlanabilir? İşte detaylar...
Bankalar yarışa girdi! Emekli maaşını taşıyana dudak uçuklatan rakamlar veriliyor. Kimi 27 bin, kimi 30 bine dayandı. Üstelik bazı emekliler için çift promosyon da mümkün. İşte herkesin merak ettiği o kritik detaylar…
Emekliler için banka promosyonu fırsatları hız kesmeden devam ediyor. Artan maaşlarla birlikte bir üst maaş dilimine geçiş yapan milyonlarca emekli için bankalar da promosyon kampanyalarını güncelledi.
Ağustos ayı kampanyalarına göre üç banka 27 bin liraya, bir banka ise 26 bin liraya kadar promosyon veriyor. Üstelik “emekli yakını getir” kampanyasıyla bu rakama 2.500 TL daha eklenebiliyor.
KİMLER PROMOSYON ALABİLİR, ŞARTLAR NE?
Emekli maaşı bağlanan, dul veya yetim maaşı alan herkes promosyon alma hakkına sahip. Üstelik sadece yeni emekliler değil, daha önce promosyon almış emekliler de bu kampanyalardan yararlanabiliyor.
Tek yapılması gereken, maaşın alınacağı bankaya “3 yıl sizden maaş alacağım” taahhüdünde bulunmak.
Temmuz ayında yapılan yüzde 16,67’lik maaş artışı, birçok emeklinin bir üst maaş dilimine geçmesini sağladı. Örneğin Haziran’da 15 bin TL maaş alan bir emeklinin promosyonu 8 bin TL iken, Temmuz’da maaşı 17.500 TL’ye çıkan emekli artık 10 bin TL promosyon alabilecek.
Güncel verilere göre 20 bin TL ve üzeri promosyon veren banka sayısı 10’a ulaştı.
İki banka 27 bin TL, üç banka 25 bin TL civarında ödeme yaparken, bir banka 26 bin TL’ye ek olarak 2.500 TL daha bonus veriyor. Yani toplamda 28.500 TL’ye kadar promosyon alınabiliyor.
PROMOSYON ALMIŞ AMA 3 YIL DOLMAMIŞSA NE YAPMALI?
Sabah Gazetesi'ne göre, daha önce promosyon almış ama taahhüt süresi henüz dolmamış olan emekliler de yeni kampanyalardan yararlanabiliyor. Bunun için “cayma hakkı” kullanılabiliyor.
Önceki promosyon tutarı 36’ya bölünüp kalan ayla çarpılarak çıkan iade tutarı hesaplanıyor. Bu miktar iade edildikten sonra yeni promosyon alınabiliyor. Bazı bankalar bu işlemi mobil uygulama üzerinden yapma imkanı da sunuyor.
Mevcut bankadan başka bir bankaya geçmek isteyenler önce kalan promosyon borcunu iade ediyor, ardından e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi yapabiliyor. Yeni bankaya geçildikten sonra ise güncel promosyon ödemesi alınabiliyor.
YENİ EMEKLİLER NE YAPACAK?
Yeni emekli olan kişiler, ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak promosyonlarını alabiliyor. Promosyon alındıktan sonra 3 yıllık taahhüt süreci başlamış oluyor.
ÇİFT PROMOSYON FORMÜLÜ: HEM KENDİ MAAŞI HEM DE EŞİNİN MAAŞI
Bazı emekliler hem kendi maaşını hem de eşinden dolayı aldığı ölüm maaşını farklı bankalardan alarak çifte promosyon kazanabiliyor.
Örneğin 25 bin TL kendi emekli maaşı ve 10 bin TL eşinden aldığı ölüm maaşı olan bir kişi, bu iki maaşı da aynı bankadan alırsa toplamda 12 bin TL promosyon alabilirken, iki farklı bankadan alırsa promosyon 20 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Yüksek promosyon veren bazı bankalar, otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı, sigorta ve kredi şartı gibi ek koşullar koyabiliyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere de ekstra ödeme yapılıyor. Bu nedenle bankaların şartları dikkatlice okunmalı ve en avantajlı teklif tercih edilmeli.