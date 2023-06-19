Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SGK EMEKLİSİ ÖDEME TAKVİMİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 4 (a) (SSK) bendi kapsamında aylık alanlardan; ödeme günü her ayın 17 ve 18'i olanların aylıkları ve bayram ikramiyeleri 17 Haziran'da, ödeme günü ayın 19 ve 20'si olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 18 Haziran'da, ödeme günü ayın 21 ve 22'si olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 19 Haziran'da, ödeme günü 23 ve 24'ü olanların aylık ve bayram ikramiyeleri 20 Haziran'da, ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve bayram ikramiyeleri ise 21 Haziran'da ödenecek.