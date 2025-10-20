Emekli ve çalışanlara kritik uyarı: Yeni Torba Kanun maaşlardan kesinti getirebilir!
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni “Torba Kanun” teklifinin milyonlarca çalışan ve emekliyi doğrudan etkileyeceğini söyledi. Karakaş, “Emekli maaşlarından kesinti yapılabilecek, SGK prim oranları yükselecek ve teşvikler azaltılacak” dedi.
Vergi ve sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler öngören 36 maddelik “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.
Yeni düzenlemeler, çalışanlar, emekliler, SSK ve Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yasa teklifine ilişkin detayları açıklayarak, özellikle emekliler ve çalışanlar için maaş kesintileri, prim oranı artışları ve teşviklerde daralma gibi önemli maddelere dikkat çekti.
“BAĞ-KUR PRİM ORANI YÜZDE 45’E YÜKSELECEK”
Karakaş, “Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında hizmetlerin yeniden ihya (canlandırma) edilip eksik primleri doldurmak suretiyle emeklilik şartları sağlanmaktadır. Hâlen durdurulan Bağ-Kur sigortalılık süreleri sonradan %34,75 oranında prim ödenerek ihya edilebilmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte bu oran %45’e yükseltilmektedir” dedi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı, ayrıca yurt içi hizmet borçlanması prim oranlarının da artırılacağını belirterek, “Torba Kanun’la doğum borçlanması hariç askerlik borçlanması ve diğer yurt içi borçlanma prim oranları %32’den %45'e çıkarılacaktır” ifadelerini kullandı.
“BORÇLAR EMEKLİ MAAŞLARINDAN KESİLECEK”
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, emekli maaşlarından borç kesintisi yapılmasına olanak tanıması oldu.
Karakaş’ın açıklamasına göre, “Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanların, genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve zammı borcu bulunanların bu borçlarının, gelir veya aylıklardan %25 oranını geçmemek üzere kesinti yapılarak tahsil edilmesi sağlanacak.”
Bu düzenleme yürürlüğe girdiğinde, emekli maaşlarında yüzde 25’e kadar kesinti yapılabilecek.
BİREYSEL EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili de önemli bir değişiklik geliyor. Karakaş, “Bireysel emeklilik sisteminde %30 oranında olan devlet katkısı, Cumhurbaşkanına verilen yetkiyle %50 seviyesine kadar yükseltilebilecek veya sıfıra kadar düşürülebilecek” açıklamasında bulundu.
SGK PRİMLERİ ARTIYOR, TEŞVİKLER AZALIYOR
Karakaş, SGK prim oranlarında da artış olacağını belirtti.
“Toplamda %34,75 oranındaki SGK prim oranları %1 oranında artırılarak %35,75’e yükseltilecektir. Ayrıca imalat sektörü dışında kalan bütün sektörler için 5 puanlık sigorta prim indirimi bir puan düşürülerek 4 puan olarak uygulanacak” diyen Karakaş, bu değişikliğin işverenlere ekstra maliyet yükü getireceğini ifade etti.
Uzman ayrıca, “Yeni Torba Kanun ile imalat sektörü dışında kalan bütün sektörlerde teşviklerin %4 yerine %2 olarak uygulanması öngörülüyor” dedi.
“PRİME ESAS KAZANÇ SINIRI ARTACAK”
Yeni düzenlemeyle prime esas kazanç sınırının da yükseltileceğini belirten Karakaş, “Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 6,5 katı iken en son 7,5 katına yükseltilmişti. Torba Kanun’la bu oran tekrar artırılacak ve 9 kata çıkarılacaktır. Bu düzenleme de aslında dolaylı olarak işverenlere maliyet olarak yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.
Karakaş ayrıca, “2018 yılından beri belirli şartlarla genç müteşebbislere verilmekte olan Bağ-Kur prim teşvikleri tamamen kaldırılacaktır” diyerek genç girişimcilerin de bu değişiklikten etkileneceğini vurguladı.
Yeni “Torba Kanun” teklifinin Meclis’te görüşülmesiyle birlikte, emekli maaşları, prim oranları ve teşvikler başta olmak üzere milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren düzenlemelerin yürürlüğe girmesi bekleniyor.