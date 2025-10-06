Emekli ve memura Ocak zammı netleşiyor! İşte 4 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerine göre dört farklı enflasyon senaryosu bulunuyor. Buna göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,5 ile yüzde 31,9 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oranlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam oranı yüzde 10,14 ile yüzde 13,08 arasında değişiyor.