Emekli ve memura Ocak zammı netleşiyor! İşte 4 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların 2026 Ocak zammı büyük ölçüde şekillendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 7,51’e ulaştı. Yıl sonu tahminlerine göre ocakta emekli maaşlarına yüzde 10,14 ila yüzde 13,08 arasında zam bekleniyor.
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca SGK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ayında alacakları maaş zamları netleşmeye başladı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde enflasyon yüzde 7,51 olarak gerçekleşti. Buna göre emeklilerin yılın ilk yarısındaki maaş artışının yarısı şimdiden belli oldu. Geriye ekim, kasım ve aralık ayı verileri kaldı.
Merkez Bankası ve Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerine göre dört farklı enflasyon senaryosu bulunuyor. Buna göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,5 ile yüzde 31,9 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oranlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam oranı yüzde 10,14 ile yüzde 13,08 arasında değişiyor.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz 2025 itibarıyla en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte bu tutarın 18 bin TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.
Olası zam senaryolarına göre en düşük emekli maaşları şöyle şekilleniyor:
Yüzde 10,14 zamla: 18.592 TL
Yüzde 10,56 zamla: 18.663 TL
Yüzde 11,30 zamla: 18.788 TL
Yüzde 13,08 zamla: 19.089 TL
Memur ve memur emeklisi zammı da netleşiyor
Memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının eklenmesiyle belirleniyor. 2026 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı yapılacak. Üç aylık enflasyon farkının eklenmesiyle zam oranı şimdiden yüzde 13,26’ya ulaştı. Ayrıca, ocak ayında 1.000 TL seyyanen zam verilmesi de planlanıyor.
Bu kapsamda:
En düşük memur maaşının 58 bin 392 TL’ye yükselmesi,
En düşük memur emeklisi maaşının ise 26 bin 764 TL’ye çıkması bekleniyor.
Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon oranları açıklandıkça bu tutarların daha da artması mümkün görünüyor.
SGK gelir-gider dengesi güçleniyor
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) gelirlerinin giderleri karşılama oranı 2002’de yüzde 71,54 iken, 2024 itibarıyla yüzde 99,74’e yükseldi. Bu oranın 2025 sonunda yüzde 99,30 olması bekleniyor.
SGK açığının GSYH’ye oranı da 2002’de yüzde 2,19 iken 2024’te yüzde 0,02’ye kadar düştü.
Emekli aylıklarının GSYH içindeki payı 2002’de yüzde 4,60 iken 2024’te yüzde 5,98’e çıktı. Bu oranın 2025 sonunda yüzde 6,09 olması öngörülüyor. Ayrıca emekli maaşlarının bütçe giderleri içindeki payı 2002’de yüzde 13,95 iken 2024’te yüzde 24,75’e yükseldi. 2025 sonunda ise bu oranın yüzde 25,82’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için farklı maaş düzeylerine göre ocak zammı tahminleri
Mevcut maaşı 18.000 TL olan: 19.825 TL – 20.354 TL
Mevcut maaşı 25.000 TL olan: 27.535 TL – 28.270 TL
Mevcut maaşı 30.000 TL olan: 33.042 TL – 33.924 TL
Mevcut maaşı 35.000 TL olan: 38.549 TL – 38.955 TL
Mevcut maaşı 40.000 TL olan: 44.056 TL – 45.232 TL
Mevcut maaşı 50.000 TL olan: 55.070 TL – 56.540 TL
