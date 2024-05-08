Emekliler, asgari ücretliler dikkat! Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem geliyor
li Bloomberg, doğalgaz ve elektrik faturalarına ilişkin yeni bir çalışmanın yürütüldüğünü raporladı. İsminin açıklanmadığı bir yetkili, hükümetin çeşitli gelir grupları için özelleştirilmiş doğalgaz ve elektrik tarifeleri oluşturma planları üzerinde çalıştığını belirtti.
Mayıs ayına girilmesiyle birlikte, 2023 Nisan ayında başlatılan ve yaklaşık 25 metreküpe denk gelen doğalgaz yardımı programı sona erdi.
Doğalgaz ve elektrik faturalarında olası zamların yanı sıra ABD merkezli Bloomberg, dikkat çekici bir gelişmeyi duyurdu. Habere göre, farklı gelir grupları için özelleştirilmiş doğalgaz ve elektrik tarifeleri belirleme planı üzerinde çalışılıyor.
"GELİR VE TÜKETİM ARTTIKÇA"
Bloomberg'e ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu plan üzerinde bir süredir çalışıyor. Yetkili, "Gelir veya tüketim düzeyi arttıkça..." diyerek, hükümetin düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim artışıyla birlikte enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceğini belirtti.
Geçen yıl seçimler öncesinde hükümet, desteklerini artırmak amacıyla yaklaşık 20 milyon haneye bir yıl süreyle ayda 25 metreküpe kadar ücretsiz doğalgaz sağlama taahhüdünde bulunmuştu.