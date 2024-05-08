Emekliler, asgari ücretliler dikkat! Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem geliyor

"GELİR VE TÜKETİM ARTTIKÇA"

Bloomberg'e ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu plan üzerinde bir süredir çalışıyor. Yetkili, "Gelir veya tüketim düzeyi arttıkça..." diyerek, hükümetin düşük gelirli haneleri daha düşük faturalarla desteklemeyi amaçladığını ve uygulamanın, gelir veya tüketim artışıyla birlikte enerji tarifelerinin kademeli olarak artabileceğini belirtti.