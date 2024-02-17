Emekliler dikkat: Bayram ikramiyesi belli oldu! Peki ne zaman yatacak? İşte detaylar

EMEKLİ İKRAMİYESİ DÜZENLEMESİ MECLİS’TE



Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife emekli bayram ikramiyesi tutarının da artırılması için madde eklendi. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek. Yasal düzenleme, Meclis yerel seçim dolayısıyla çalışmalarına ara vermeden önce hayata geçirilecek.