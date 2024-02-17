Emekliler dikkat: Bayram ikramiyesi belli oldu! Peki ne zaman yatacak? İşte detaylar
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesini 3 bin TL olarak açıkladı. Peki 2024 bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar
2024 bayram ikramiyesi için yüzde 50 artış yapıldı. Şimdi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ‘2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?’ sorularına yanıt ararken detaylar ortaya çıktı.
EMEKLİ İKRAMİYESİ DÜZENLEMESİ MECLİS’TE
Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife emekli bayram ikramiyesi tutarının da artırılması için madde eklendi. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek. Yasal düzenleme, Meclis yerel seçim dolayısıyla çalışmalarına ara vermeden önce hayata geçirilecek.
MALİYET HESABI O İKİ 2 FORMÜLÜ ELEDİ
3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira ihtimalleri konuşulurken emekli ikramiyelerinin neden 3 bin lira seviyesinde bırakıldığı da ortaya çıktı. Ekonomi yönetiminin maliyet hesabı yaptığı ve enflasyonla mücadele kapsamında rakamın 3 bin lirada bırakıldığı öğrenildi. İki bayram için ortaya çıkan rakam ise 96 milyar lira oldu.
EMEKLİ İKRAMİYESİNDE 31 MART DETAYI
Peki zamlı ikramiyelerden kimler yararlanacak? Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlar ile 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler de yeni emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden faydalanabilecek. Bu kapsamda emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.