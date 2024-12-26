Emekliler dikkat: Bankalar promosyon tutarlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza bağlı olarak ek koşulsuz 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Buna ek olarak, Otomatik Fatura Talimatı ile 3.000 TL’ye kadar ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan faydalanarak toplamda 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon elde edebilirsiniz. Yeni emekli olanlar ve EYT kapsamında emekli olan bireyler de bu emekli maaş promosyonlarından yararlanabilir.

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