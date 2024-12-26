Emekliler dikkat: Bankalar promosyon tutarlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar
Emekliler, maaşlarını yeni bir bankaya taşıyarak mevcut promosyon fırsatlarından faydalanmak için araştırmalarına devam ediyor. Bankalar arasındaki rekabet, 2025'e girerken emekli promosyonlarına yönelik kampanyaların artmasına yol açtı.
2024'ün son günlerine girerken, emekliler banka promosyonlarına yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı. 2025'te promosyon ödemelerine zam yapılması beklentisi, maaşını taşıyarak daha avantajlı teklifler almak isteyenleri harekete geçirdi.
Banka değişikliği yapmayı düşünen emekliler, 2025 yılı kampanyalarını takip ederken, 2024'te sunulan emekli promosyonları da dikkat çekmeye devam ediyor. İşte yıl sonu itibarıyla bankaların sunduğu promosyonlar ve ayrıntılar...
EMEKLİ PROMOSYONLARI HANGİ BANKADA NE KADAR?
ING BANK
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza bağlı olarak ek koşulsuz 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Buna ek olarak, Otomatik Fatura Talimatı ile 3.000 TL’ye kadar ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan faydalanarak toplamda 20.000 TL’ye kadar nakit promosyon elde edebilirsiniz. Yeni emekli olanlar ve EYT kapsamında emekli olan bireyler de bu emekli maaş promosyonlarından yararlanabilir.
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AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Aralık – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Aralık 2024’tür.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Maaş Aralığı Promosyon Tutarı
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
VAKIFBANK
Emekli maaşını Vakıfbank'tan alan müşteriler 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
YAPIKREDİ
20.000 TL’ye Varan Emekli Promosyon Yapı Kredi’de T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel “Emeklilik Paketi” avantajlarından yararlanmak için emekli maaşınızı Yapı Kredi’den almanız yeterli.
QNB
15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü