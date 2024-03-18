Emekliler dikkat: Bankalar promosyon yarışına girdi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor
Emeklilik hakkı kazanan veya bankalarla olan anlaşma süresi dolan vatandaşlar, güncel emekli promosyon miktarlarını öğrenmek için araştırma yapıyorlar. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emeklilik hakkı kazanan veya bankalarla olan anlaşma süresi dolan vatandaşlar, güncel emekli promosyon miktarlarını öğrenmek için araştırma yapıyorlar.
Üç yıl boyunca aynı bankadan maaşını almayı taahhüt eden emekliler, nakit promosyon ödemesi alacaklar. Bankalar, promosyon ödemeleri için başvuruları 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında kabul ediyorlar. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?
Emekli maaşı banka promosyonları, taahhüt süresi sona erecek olan veya yeni emekli olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Emekli maaşını aldığı bankayla 3 yıl taahhüt süresi dolanlar veya yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabilirler ve karşılığında bankaların belirlediği tutarlarda promosyon ücreti alabilirler. Mart ayı itibarıyla birçok banka emekli promosyonlarında güncelleme yapmaya başladı. İşte, bankaların güncel emekli promosyon ücretleri hakkında bilgiler...
İNG EMEKLİ PROMOSYONU
3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL