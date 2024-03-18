Emekliler dikkat: Bankalar promosyon yarışına girdi! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor

Üç yıl boyunca aynı bankadan maaşını almayı taahhüt eden emekliler, nakit promosyon ödemesi alacaklar. Bankalar, promosyon ödemeleri için başvuruları 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında kabul ediyorlar. Peki, hangi banka, ne kadar emekli maaşı promosyonu ödüyor?