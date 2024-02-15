Emekliler dikkat! Emekli bayram ikramiyesinde yeni formüller... 'En az...'
Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında yatacak olan emekli ikramiyelerinde zam gelecek mi diye merak ediyor. Masada yeni formüller var. İşte o formüller...
SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 zam verilirken en düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye yükseltildi. Emeklilerin zam oranı ve en düşük emekli maaşı tartışmalara neden oldu. Seyyanen zam iddiaları gündemdeyken emeklilerin gündeminde ise bayram ikramiyeleri var. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikişer bin lira ödenen bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Masadaki formül sayısı 4'e yükseldi. Ekonomist Muhammet Bayram, ikramiye için en az 5 bin TL beklentisinin olduğunu söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bayram ikramiyelerine zam yapılacağı sinyalini vermesinin ardından bayram ikramiyesi için çok sayıda rakam konuşuluyor. TV100 yayınına katılan ekonomist Muhammet Bayram, "Şu an 2 bin TL'lik bayram ikramiyesi söz konusu. Nisan ayında Ramazan Bayramı var. Ramazan Bayramı'na kadar en az 5 bin TL'lik bir beklenti var." dedi.
Bayram sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir önceki tek seferlik yapılan ikramiyede 5 bin TL'lik bir ödeme yapılmıştı. 5 bin TL seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Bunun ikramiyeden ziyade sağlam bir zemine oturması gerekiyor."
"Emeklilerimiz ne kadar ikramiye yatacağını düşünmeden daha önceden belli olması gerekiyor. Kök maaşın en düşük emekli maaşına sabitlenmesi gerekiyor.Kök maaşın emekli maaşına sabitlenirse bayram ikramiyeleri daha az konuşulur olur. "