Emekliler dikkat! Emekli bayram ikramiyesine ek zam iddiası...
Yaklaşan bayramlar öncesinde emeklilere verilen bayram ikramiyelerine zam konusu gündeme gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zam yapılacak 3 bin TL olduğunu açıklamıştı. Emekliler ise yapılan zammı yetersiz buluştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ikramiyelere ek zam iddiası gündeme geldi.
Editör: Orhun Çoban
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Her bayramda emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için çalışmalar devam ediyor.
Hayat pahalılığı ve enflasyonun artması ile birlikte emeklilere verilecek olan emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı tartışma konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile emekli ikramiyelerinin 3 bin TL olacağını açıklamış ancak emekliler tarafından yetersiz bulunmuştu.
Yaklaşan bayram öncesi emekliye verilecek olan bayram ikramiyelerine 3 bin TL'nin üzerine ek zam verileceği iddiaları ortaya atıldı.