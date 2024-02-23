Emekliler dikkat! Emekli bayram ikramiyesine ek zam iddiası...

Yaklaşan bayramlar öncesinde emeklilere verilen bayram ikramiyelerine zam konusu gündeme gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zam yapılacak 3 bin TL olduğunu açıklamıştı. Emekliler ise yapılan zammı yetersiz buluştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ikramiyelere ek zam iddiası gündeme geldi.

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Editör: Orhun Çoban
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Emekliler dikkat! Emekli bayram ikramiyesine ek zam iddiası... - Resim: 1

Her bayramda emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için çalışmalar devam ediyor. 

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Emekliler dikkat! Emekli bayram ikramiyesine ek zam iddiası... - Resim: 2

Hayat pahalılığı ve enflasyonun artması ile birlikte emeklilere verilecek olan emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı tartışma konusu oldu. 

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Emekliler dikkat! Emekli bayram ikramiyesine ek zam iddiası... - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile emekli ikramiyelerinin 3 bin TL olacağını açıklamış ancak emekliler tarafından yetersiz bulunmuştu.

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Emekliler dikkat! Emekli bayram ikramiyesine ek zam iddiası... - Resim: 4

Yaklaşan bayram öncesi emekliye verilecek olan bayram ikramiyelerine 3 bin TL'nin üzerine ek zam verileceği iddiaları ortaya atıldı. 

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