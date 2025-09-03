Emekliler dikkat! Emekli maaşı promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar veriyor?

Bankalar, eylül ayında emekli maaşı promosyonlarını güncelledi. Emeklilere sunulan promosyonlar 5 bin TL’den başlayıp 27 bin TL’ye kadar çıkıyor. İşte banka banka güncel emekli promosyon tutarları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Emekliler dikkat! Emekli maaşı promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 1

Emekli promosyonunu hangi bankalar veriyor? İşte NTV'de yer alan habere göre banka banka emekli promosyon kampanyaları...

1 13
Emekliler dikkat! Emekli maaşı promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 2

İş Bankası, maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Ayrıca, ek kampanyalarla birlikte 9 bin TL’ye varan ek promosyon imkanı sağlanıyor. Kampanya, 30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli.

2 13
Emekliler dikkat! Emekli maaşı promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 3

Vakıfbank, maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapıyor.

3 13
Emekliler dikkat! Emekli maaşı promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 4

Halkbank ve Ziraat Bankası ise, maaşını 3 yıl boyunca bu bankalardan almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor.

4 13
Emekliler dikkat! Emekli maaşı promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 5

ING, maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL promosyonu koşulsuz olarak veriyor. Ek ödemelerle birlikte toplam promosyon tutarı 25 bin TL’ye çıkabiliyor.

5 13
Emekliler dikkat! Emekli maaşı promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 6

Akbank, maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ayrıca 2.500 TL ek ödül ile toplam ödeme 17.500 TL’ye ulaşıyor.

6 13
Emekliler dikkat! Emekli maaşı promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 7

Garanti BBVA, emeklilere 15 bin TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Ek harcama ve poliçe şartları ile birlikte toplam promosyon tutarı 25 bin TL’ye varabiliyor.

7 13
Emekliler dikkat! Emekli maaşı promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 8

QNB Finansbank, emeklilere 15 bin TL’ye kadar promosyon ödüyor. Otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarıyla toplam ödeme 20.400 TL’ye yükseliyor.

8 13
Emekliler dikkat! Emekli maaşı promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 9

DenizBank, eylül ayında en yüksek promosyonu sunan bankalardan biri oldu. Emeklilere 27 bin TL’ye varan nakit promosyon imkanı sağlanıyor.

9 13
Emekliler dikkat! Emekli maaşı promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 10

Albaraka Türk, maaşını taşıyan emeklilere 15.600 TL promosyon sunuyor. Ek ödüllerle toplam tutar 25 bin TL’ye kadar çıkıyor.

10 13
Emekliler dikkat! Emekli maaşı promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 11

Yapı Kredi, promosyon kampanyasında öne çıkan bankalar arasında. Emeklilere sunulan toplam promosyon tutarı 27 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

11 13
Emekliler dikkat! Emekli maaşı promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 12

TEB, 12 bin TL ana promosyon veriyor. Ek ödemelerle birlikte toplam promosyon tutarı 21 bin TL’ye kadar çıkıyor.

12 13
Emekliler dikkat! Emekli maaşı promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar veriyor? - Resim: 13

Bankaların eylül ayı için güncellediği emekli promosyon kampanyaları 30 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.

13 13
emekli promosyonu