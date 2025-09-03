Emekliler dikkat! Emekli maaşı promosyonları açıklandı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Bankalar, eylül ayında emekli maaşı promosyonlarını güncelledi. Emeklilere sunulan promosyonlar 5 bin TL’den başlayıp 27 bin TL’ye kadar çıkıyor. İşte banka banka güncel emekli promosyon tutarları...
Emekli promosyonunu hangi bankalar veriyor? İşte NTV'de yer alan habere göre banka banka emekli promosyon kampanyaları...
İş Bankası, maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Ayrıca, ek kampanyalarla birlikte 9 bin TL’ye varan ek promosyon imkanı sağlanıyor. Kampanya, 30 Eylül 2025 tarihine kadar geçerli.
Vakıfbank, maaş tutarına göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapıyor.
Halkbank ve Ziraat Bankası ise, maaşını 3 yıl boyunca bu bankalardan almayı taahhüt eden emeklilere 12 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor.
ING, maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL promosyonu koşulsuz olarak veriyor. Ek ödemelerle birlikte toplam promosyon tutarı 25 bin TL’ye çıkabiliyor.
Akbank, maaşını taşıyan emeklilere 15 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Ayrıca 2.500 TL ek ödül ile toplam ödeme 17.500 TL’ye ulaşıyor.
Garanti BBVA, emeklilere 15 bin TL’ye kadar promosyon sağlıyor. Ek harcama ve poliçe şartları ile birlikte toplam promosyon tutarı 25 bin TL’ye varabiliyor.
QNB Finansbank, emeklilere 15 bin TL’ye kadar promosyon ödüyor. Otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarıyla toplam ödeme 20.400 TL’ye yükseliyor.
DenizBank, eylül ayında en yüksek promosyonu sunan bankalardan biri oldu. Emeklilere 27 bin TL’ye varan nakit promosyon imkanı sağlanıyor.
Albaraka Türk, maaşını taşıyan emeklilere 15.600 TL promosyon sunuyor. Ek ödüllerle toplam tutar 25 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Yapı Kredi, promosyon kampanyasında öne çıkan bankalar arasında. Emeklilere sunulan toplam promosyon tutarı 27 bin TL’ye kadar ulaşıyor.
TEB, 12 bin TL ana promosyon veriyor. Ek ödemelerle birlikte toplam promosyon tutarı 21 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Bankaların eylül ayı için güncellediği emekli promosyon kampanyaları 30 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.