Emekliler dikkat! Emekli maaşları artıyor mu?
En düşük emekli maaşı alanların belirli şartları karşılaması halinde sosyal yardımlarla hane toplam gelirinin asgari ücrete yani 17.002 liraya yükseltileceği iddia edildi. Yararlanmak için ne yapılmalı? Kimler yararlanabiliyor? İşte detaylar...
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
Emekli aylıklarında iyileştirme çalışmaları kapsamında izlenecek yollar ekonomi yönetimine sunulmaya başlandı. Bu kapsamda AK Parti yönetimi çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. Bu senaryolardan emeklilere hane bazlı ek gelir desteğinin sağlanması öne çıkıyor.
Bu senaryoya göre, Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı’na ayrılan ödenekten emeklilere baz alacak biçimde sosyal yardım sağlanacak.
Hane geliri asgari ücretin altında kalan emeklilere nakdi olarak yakıt, doğal gaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak.
Yardımdan faydalanmak isteyen emekliler, ek gelirlerinin olmadığını ve kirada oturduklarını belgeledikleri takdirde nakdi destek ödeneğinden yararlanmaya hak kazanacak.