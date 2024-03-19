Emekliler dikkat! Emekli maaşları artıyor mu?

En düşük emekli maaşı alanların belirli şartları karşılaması halinde sosyal yardımlarla hane toplam gelirinin asgari ücrete yani 17.002 liraya yükseltileceği iddia edildi. Yararlanmak için ne yapılmalı? Kimler yararlanabiliyor? İşte detaylar...

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Editör: Yağmur Biçen
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Emekliler dikkat! Emekli maaşları artıyor mu? - Resim: 1

Emekli aylıklarında iyileştirme çalışmaları kapsamında izlenecek yollar ekonomi yönetimine sunulmaya başlandı. Bu kapsamda AK Parti yönetimi çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. Bu senaryolardan emeklilere hane bazlı ek gelir desteğinin sağlanması öne çıkıyor.

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Emekliler dikkat! Emekli maaşları artıyor mu? - Resim: 2

Bu senaryoya göre, Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı’na ayrılan ödenekten emeklilere baz alacak biçimde sosyal yardım sağlanacak.

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Emekliler dikkat! Emekli maaşları artıyor mu? - Resim: 3

Hane geliri asgari ücretin altında kalan emeklilere nakdi olarak yakıt, doğal gaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak.

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Emekliler dikkat! Emekli maaşları artıyor mu? - Resim: 4

Yardımdan faydalanmak isteyen emekliler, ek gelirlerinin olmadığını ve kirada oturduklarını belgeledikleri takdirde nakdi destek ödeneğinden yararlanmaya hak kazanacak.

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