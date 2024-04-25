Emekliler dikkat! Hazırlıklar tamamlandı

“Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl için ‘emekliler yılı olacak’ şeklinde bir söylemde bulunmuştu. Daha sonra kamuoyunda bununla ilgili bazı detaylar yer aldı. Hatırlayacak olursak belediye hizmetlerinde indirim, enerji desteği, ulaşım desteği, barınma desteği, finans desteği, tatil desteği, refah payı şeklinde olan ana başlıklarda emeklilere destekler verileceğine dair söylemler yer almıştı. Bununla ilgili hükümet kanadı bazı açıklamalarda bulundu. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı trenlerde emeklilere yüzde ’10’luk bir indirim yapılacağı duyurulmuştu. Özellikle Aile Bakanlığı’nın halihazırda fatura desteği mevcut. Hane içi kişi başı gelir üzerinden gelir testine tabi tutularak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza doğal gazda aylıkta 188 TL – 438 TL, yıllıkta ise bin 500 TL – 3 bin 500 TL arası yardımlar mevcut. Elektrikte ise 1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık (75 kilovatsaat) 130,09 TL, 3 kişilik muhtaç hanelere aylık (100 kilovatsaat) 173,46 TL, 4 kişilik muhtaç hanelere aylık (125 kilovatsaat) 216,82 TL, 5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık (150 kilovatsaat) 260,19 TL ödemeler yapılmakta. Emeklilerle ilgili ise, bölgelere göre değişmekle birlikte büyükşehirlerde kira desteği, doğal gaz, elektrik su ve gıda yardımları yapılması beklenmekte."