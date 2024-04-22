Emekliler dikkat! İş Bankası promosyon ücretlerini güncelledi
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İş Bankası Nisan ayına özel emekli promosyonlarını güncelledi. İş Bankası ne kadar promosyon veriyor 2024? İş Bankası emekli promosyonu başvurusu nasıl yapılıyor?
İŞ BANK EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emekliler, İşCep, İnternet Şubesi veya İş Bankası şubeleri aracılığıyla emekli maaşını İş Bankası'ndan almak istediği hesabı belirlemek için talimat vererek promosyon başvurusunda bulunabiliyor. Emekli maaşını farklı bir bankadan yada PTT aracılığı ile alan emeklinin maaşında hiçbir bloke bulunmuyorsa, maaş taşıma ve promosyon başvurusu işlemleri için şubelere başvurmanıza gerek bulunmamaktadır.
İŞ BANKASI NE KADAR PROMOSYON ÖDEMESİ YAPIYOR?
EMEKLİ PROMOSYONUNU İŞ BANKAS'NDAN ALMANIN AVANTAJLARI
İş Bankası emekliler için bir çok avantaj sunuyor.