Emekliler dikkat! Kulisler hareketli: En düşük emekli maaşı için rakam verildi
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve maaşlar, halkın gündemindeki yerini koruyor. Milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zammı merakla bekliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesinde artış olacak mı?
Temmuz ayında emekli maaşlarına enflasyon farkı dışında başka bir artış yapılmayacak. Ancak en düşük emekli maaşıyla ilgili bir düzenleme yapılacağı ve bununla ilgili belirli bir rakam açıklandığı konuşuluyor. Bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu.
Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin maaşına zam yapılacak. Emekli maaşlarına temmuz ayında enflasyon farkı dışında herhangi bir zam yapılmayacak. En düşük emekli maaşıyla ilgili düzenleme yapılacağı konuşuluyor.
Habertürk'ün haberine göre, kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kanun teklifinin 3 Temmuz’da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM’ye sevk edileceği de belirtiliyor. Yine yasa ile emeklilere seyyanen zam yapılacak ve 10 bin TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak.