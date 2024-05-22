Emekliler dikkat! Kurban Bayramı ikramiyesi belli oldu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler ikramiyelerde artış bekliyor. Kurbanlıkların arttığını verilen ikramiye ile alınmayacağını belirtseler de hükümet tarafından her hangi bir açıklama gelmedi. Ancak Belediyeler emeklileri desteklemek için kendi bütçelerinden ikramiye veriyor. Böylelikle emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerinde artış oluyor.