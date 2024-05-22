Emekliler dikkat! Kurban Bayramı ikramiyesi belli oldu
Milyonlarca emekli geçim sıkıntısıyla boğuşurken, kurban bayramında yatacak olan ikramiye tutarını merak ediyor. Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne kadar olacak?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekliler ikramiyelerde artış bekliyor. Kurbanlıkların arttığını verilen ikramiye ile alınmayacağını belirtseler de hükümet tarafından her hangi bir açıklama gelmedi. Ancak Belediyeler emeklileri desteklemek için kendi bütçelerinden ikramiye veriyor. Böylelikle emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerinde artış oluyor.
BİNLERCE EMEKLİ İKRAMİYE VERİLECEK
Adana Ceyhan Belediyesi binlerce emekli için verdiği sözü yerine getiriyor. Kurban Bayramı ikramiyeleri için başvurularının tamamlandığını duyuran Belediye, ödemeleri Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatıracak.
Zorlukları el ele, kol kola aşacaklarını belirten Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Seçim döneminde söz verdiğim gibi mazeret üretmeksizin şartlarımızı zorladık.
Toplamda 2 bin 200 emeklimiz başvuruda bulundu. Kriterleri karşılayan yaklaşık bin emeklimizi belirledik.