Emekliler dikkat! O banka emekli promosyonlarını güncelledi

Bankalar emeklilere yeni kampanyalarla promosyon ödemelerinde kesenin ağzını açıyor. Emekli ise en yüksek promosyon ödemesi veren bankaları araştırıyor. İşte ING Bank emekliler için ek kampanyalar ile birlikte promosyon ödemelerini güncelledi. Kurban Bayramına sayılı günler kala emekli maaşını taşıyan emeklinin promosyon ödemesi bayramdan önce hesabına geçmiş olacak.