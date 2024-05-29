Emekliler dikkat! O banka emekli promosyonlarını güncelledi
Ekonomik krizin faturası emekliye ve yoksul halka yükleniyor. Emekliler bankaların promosyonlarını takip ederken; bankalar ise yeni kampanyalarla emekli promosyon ödemelerinde güncellemeye gidiyor. ING emekli promosyon 2024 ne kadar?
Bankalar emeklilere yeni kampanyalarla promosyon ödemelerinde kesenin ağzını açıyor. Emekli ise en yüksek promosyon ödemesi veren bankaları araştırıyor. İşte ING Bank emekliler için ek kampanyalar ile birlikte promosyon ödemelerini güncelledi. Kurban Bayramına sayılı günler kala emekli maaşını taşıyan emeklinin promosyon ödemesi bayramdan önce hesabına geçmiş olacak.
ING BANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve otomatik Fatura Talimatı ile 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi alabilirsiniz.
MAAŞA GÖRE NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,