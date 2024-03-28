Emekliler dikkat! Son başvuru 30 Nisan! 15 bin lira promosyon veren banka hangisi?
Kamu bankalarının emekli promosyonlarını yükseltmelerinin ardından ilk hamle bir özel bankadan geldi. Emekli promosyonunu taşıyan güncellemek isteyen emeklilere 15 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Kamu bankaları emekli promosyon ödemelerine başladı.
Geçim sıkıntısında olan emekliler bir kereye mahsus olsa da emekli promosyonlarının güncellenmesi ile bankaların promosyon tutarlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Emekliler '15 bin lira promosyon veren banka hangisi?', 'En yüksek emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor?' sorularının cevabını arıyor.
Özel bankalardan ilk adım geldi ve emekli promosyonu 15 bin TL'ye çıktı.
ING Türkiye, emeklilere yönelik koşulsuz nakit promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 12 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanıyor.
Maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.