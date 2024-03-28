Emekliler dikkat! Son başvuru 30 Nisan! 15 bin lira promosyon veren banka hangisi?

Geçim sıkıntısında olan emekliler bir kereye mahsus olsa da emekli promosyonlarının güncellenmesi ile bankaların promosyon tutarlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Emekliler '15 bin lira promosyon veren banka hangisi?', 'En yüksek emekli maaş promosyonu hangi banka veriyor?' sorularının cevabını arıyor.