Emekliler dikkat! Temmuz ayı promosyonları belli oldu: Hangi banka ne kadar veriyor?
Yeni ayla birlikte emeklilerin en çok araştırdığı konuların başında banka promosyonları geliyor. Haziran ayının sona ermesiyle birlikte Temmuz dönemine girilirken bankaların sunduğu emekli promosyon kampanyaları yeniden gündeme geldi.
Temmuz ayının başlamasıyla birlikte bankalar, emekli maaş müşterilerini kazanmak için kampanyalarını yeniledi. Promosyon tutarları, bankadan bankaya farklılık gösterirken, bazı özel bankalar sundukları ek avantajlarla dikkat çekiyor.
Bankaların rekabeti artarken emekliler de kendileri için en avantajlı promosyonu sunan bankayı tercih etmeye çalışıyor. Ödemeler maaş aralığına göre değişiyor ve bazı bankalar ek ürün şartlarıyla promosyon tutarını artırabiliyor.
Sabah Gazetesi'ne göre, bankaların Temmuz 2025 itibarıyla sunduğu promosyon kampanyaları şu şekilde:
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan müşteriler için 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.
AKBANK
Akbank, emekli maaşını taşıyan SGK’lı vatandaşlara toplamda 17.500 TL’ye varan ödül fırsatı sunuyor. Banka, 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra 2.500 TL değerinde chip-para avantajı sağlayarak, emeklilerin dikkatini çekmeyi hedefliyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan temel promosyonun yanı sıra alışverişe dayalı nakit ödeme desteği sunuyor. Banka açıklamasında, “VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılacak harcamalarda toplamda aylık 1.500 TL’ye, 10 ayda ise 15.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı” yer alıyor. Böylece toplam ödeme 27.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.
HALKBANK
Halkbank, maaşını üç yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.
YAPIKREDİ
Yapı Kredi, 15 Nisan - 15 Haziran 2025 tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine 25.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sağlıyor. Kampanya kapsamında 20.000 TL’ye varan temel promosyonun yanı sıra, kredi kartı ile yapılacak harcamalara özel ayda 1.000 TL’den toplamda 5.000 TL nakit iade desteği sunuluyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, 1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyan, ilk kez maaş alacak veya hâlihazırda maaşını bu bankadan alan emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca 6.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart’ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM’lerinden ücretsiz para çekme, ücretsiz havale ve EFT gibi birçok avantaj da kampanyaya dahil.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, 28 Mayıs - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli kampanyasında 15.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra 6.000 TL bonus sunuyor. SGK emeklilerine özel sunulan “Emeklilere Bonus” ayrıcalıkları ve ücretsiz havale-EFT işlemleri de kampanyanın dikkat çeken unsurları arasında.
ING
Emekli maaşını ING’ye taşıyanlar için banka, ek promosyonlarla birlikte toplamda 25.000 TL’ye varan nakit ödeme imkanı sağlıyor. Kampanyanın detaylarında, şartlı ödeme ve harcama avantajlarına da yer veriliyor.
TEB
TEB tarafından yapılan açıklamaya göre, maaşını bankaya taşıyıp 36 ay boyunca kalacağını taahhüt eden emekliler 12.000 TL ana promosyonun yanı sıra 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 21.000 TL ödeme alabiliyor.
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank, maaşını bankaya taşıyanlara 15.000 TL’ye varan SGK promosyonu, 3.000 TL otomatik fatura talimatı ödülü ve QNB Emekli Kredi Kartı ile eczane ve market harcamalarına 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL’ye varan promosyon paketi sunuyor. Fatura talimatlarının üç yıl boyunca açık kalması gerekiyor.
DENİZBANK
04.10.2024 - 30.06.2025 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, emekli maaşını DenizBank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca kalacağını taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye varan ana promosyon sunuluyor. MobilDeniz, kredi kartı, otomatik fatura talimatı ve kredili mevduat hesabı sahibi olanlara ise maaş tutarına göre 8.000 TL’ye varan ek ödeme sağlanarak toplam promosyon 20.000 TL’yi bulabiliyor.