Emekliler dikkat! Temmuz ayı promosyonları belli oldu: Hangi banka ne kadar veriyor?

İŞ BANKASI

İş Bankası, 1-30 Haziran 2025 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyan, ilk kez maaş alacak veya hâlihazırda maaşını bu bankadan alan emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca 6.000 TL’ye varan ek promosyon, Maximum Kart’ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM’lerinden ücretsiz para çekme, ücretsiz havale ve EFT gibi birçok avantaj da kampanyaya dahil.