Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek?

Ocak ayında emeklilere, 6 aylık enflasyon farkı ve seyyanen zamlarla birlikte yüzde 49,25 zam yapıldı. Temmuz ayında ise emeklilerin maaşlarına bir zam daha ekleneceği iddia edildi. SGK uzmanı konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek? - Resim: 1

Ocak ayında emeklilere, 6 aylık enflasyon farkı ve seyyanen zamlarla birlikte yüzde 49,25 zam yapıldı. Temmuz ayında ise emeklilerin maaşlarına bir zam daha eklenecek. Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belirlendi mi? 

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Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek? - Resim: 2

SGK uzmanı seyyanen verilecek zam miktarını duyurdu.

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Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek? - Resim: 3

Refah payı dahil, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesinde korundu. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramları için toplamda 6 bin TL bayram ikramiyesi alacak. 

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Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek? - Resim: 4

Temmuz ayında emekli maaşları tekrar artacak. Belirlenen enflasyon oranına ek olarak, refah payı eklemesi de olabilir. Peki, Bayram ikramiyeleri ve Temmuz zamları emeklilere ne zaman ödenecek?

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