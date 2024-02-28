Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek?

Refah payı dahil, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesinde korundu. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramları için toplamda 6 bin TL bayram ikramiyesi alacak.