Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek?
Ocak ayında emeklilere, 6 aylık enflasyon farkı ve seyyanen zamlarla birlikte yüzde 49,25 zam yapıldı. Temmuz ayında ise emeklilerin maaşlarına bir zam daha ekleneceği iddia edildi. SGK uzmanı konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Ocak ayında emeklilere, 6 aylık enflasyon farkı ve seyyanen zamlarla birlikte yüzde 49,25 zam yapıldı. Temmuz ayında ise emeklilerin maaşlarına bir zam daha eklenecek. Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belirlendi mi?
SGK uzmanı seyyanen verilecek zam miktarını duyurdu.
Refah payı dahil, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesinde korundu. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramları için toplamda 6 bin TL bayram ikramiyesi alacak.
Temmuz ayında emekli maaşları tekrar artacak. Belirlenen enflasyon oranına ek olarak, refah payı eklemesi de olabilir. Peki, Bayram ikramiyeleri ve Temmuz zamları emeklilere ne zaman ödenecek?