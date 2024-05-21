Emekliler dikkat! Yüzde 15 indirimli olacak

Emeklilere 2024 yılı içerisinde farklı imkanlar sunulmaya devam edileceği açıklandı. Ancak işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine 6 aylık enflasyon kadar yaklaşık yüzde 25,4 oranında zam yapılacak. Emekli destek değil maaşlara zam bekliyor.