Emekliler dikkat! Yüzde 15 indirimli olacak
2024 yılının emekli yılı ilan edilmesinin ardından hükümet, 16 milyon emekli için yeni bir adım attı. Emekli maaşlarına zam yapamayan hükümet, emekliler için birçok alanda indirim imkanı sağladı. Resmi Gazete'de yayımlanan bu karar, emekliler tarafından tepkiyle karşılandı.
Editör: Mert Sagit
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En düşük emekli maaşı ile geçinmeye çalışan açlık sınırı altında kalan emekli maaşlarına ek zam beklenirken emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim verildi.
Bakan Işıkhan'ın 'müjde' olarak açıkladığı düzenlemeler emekliler tarafından tepki ile karşılandı.
Emeklilere 2024 yılı içerisinde farklı imkanlar sunulmaya devam edileceği açıklandı. Ancak işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine 6 aylık enflasyon kadar yaklaşık yüzde 25,4 oranında zam yapılacak. Emekli destek değil maaşlara zam bekliyor.
EMEKLİYE YÜZDE 15 İNDİRİM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekliler için yeni adımlar atılacağını duyurmuştu. Harekete geçen Bakanlık çalışmalarını tamamladı.